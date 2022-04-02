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Украинские военные захватили российскую портативную систему спутниковой связи "Аурига"

Новина українською →
Суббота 02 апреля 2022 16:26
Украинские военные захватили российскую портативную систему спутниковой связи "Аурига" ВСУ захватили технику оккупантов (facebook.com/GeneralStaff)
Автор: Татьяна Самарук

На севере Украины ВСУ захватили новую технику оккупантов. В частности, среди них портативная система спутниковой связи "Аурига".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

Сообщается, что "Аурига-1.2 В" является новейшей системой, обеспечивающей скоростную спутниковую связь.

"Интересные трофеи украинские воины захватили на севере Украины. В частности, это и российская портативная система спутниковой связи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что систему разработали в России в 2014 году.

Украинские военные захватили российскую портативную систему спутниковой связи &quot;Аурига&quot;Украинские военные захватили российскую портативную систему спутниковой связи &quot;Аурига&quot;

ВСУ захватили русскую портативную систему спутниковой связи "Аурига" (facebook.com/GeneralStaff)

Ранее мы сообщали, что в Черниговской области силы сопротивления захватили вражескую технику.

Также мы писали, что в Кривом Роге российские ракеты впервые попали в гражданскую инфраструктуру.

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