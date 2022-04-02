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Українські військові захопили російську портативну систему супутникового зв'язку "Аурига"

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Субота 02 квітня 2022 16:26
Українські військові захопили російську портативну систему супутникового зв'язку "Аурига" ЗСУ захопили техніку окупантів (facebook.com/GeneralStaff)
Автор: Тетяна Самарук

На півночі України ЗСУ захопили нову техніку окупантів. Зокрема, серед них портативна система супутникового зв'язку "Аурига".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Повідомляється, що "Аурига-1.2В" є новітньою системою, що забезпечує швидкісний супутниковий зв'язок.

"Цікаві трофеї українські воїни захопили на півночі України. Зокрема, це і російська портативна система супутникового зв'язку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що систему розробили в Росії у 2014 році.

Українські військові захопили російську портативну систему супутникового зв'язку &quot;Аурига&quot;Українські військові захопили російську портативну систему супутникового зв'язку &quot;Аурига&quot;

ЗСУ захопили російську портативну систему супутникового зв'язку "Аурига" (facebook.com/GeneralStaff)

Раніше ми повідомляли, що у Чернігівській області сили спротиву захопили ворожу техніку.

Також ми писали, що у Кривому Розі російські ракети вперше влучили у цивільну інфраструктуру.

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