Українські військові захопили російську портативну систему супутникового зв'язку "Аурига"

На півночі України ЗСУ захопили нову техніку окупантів. Зокрема, серед них портативна система супутникового зв'язку "Аурига".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб .

Зазначається, що систему розробили в Росії у 2014 році.

"Цікаві трофеї українські воїни захопили на півночі України. Зокрема, це і російська портативна система супутникового зв'язку", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що "Аурига-1.2В" є новітньою системою, що забезпечує швидкісний супутниковий зв'язок.

Раніше ми повідомляли, що у Чернігівській області сили спротиву захопили ворожу техніку.

Також ми писали, що у Кривому Розі російські ракети вперше влучили у цивільну інфраструктуру.

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