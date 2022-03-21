Украинские военные захватили российский танк в Киевской области

В Киевской области украинские военные захватили российский танк. После небольшого ремонта его поставят Вооруженным силам Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
"В Киевской области в ряды ВС Украины станет еще один трофейный танк. Ребята только немного подремонтируют, потому что как забирали - немного поцарапали", - говорится в сообщении.
Напомним, накануне под Кременной Луганской области бойцы Национальной гвардии уничтожили технику противника и захватили трофейный БМП.
До этого украинские военные захватили целую российскую самоходную артиллерийскую установку.
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