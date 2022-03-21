Українські військові захопили російський танк у Київській області

У Київській області українські військові захопили російський танк. Після невеликого ремонту його поставлять Збройним силам України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
"У Київській області до лав ЗС України стане ще один трофейний танк. Хлопці тільки трохи підремонтують, тому що як забирали - трохи подряпали", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, напередодні під Кремінною Луганської області бійці Національної гвардії знищили техніку противника і захопили трофейний БМП.
До цього українські військові захопили цілу російську самохідну артилерійську установку.
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