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Украинские военные захватили исправные танк и четыре бронемашины противника, - ОК "Юг"

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Киев, Вторник 12 июля 2022 02:47
Украинские военные захватили исправные танк и четыре бронемашины противника, - ОК "Юг" Фото: ВСУ захватили танк и четыре бронемашины (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Во время доразведки прилегающего к освобожденному Потемкиному району, подразделения ВСУ обнаружили несколько единиц заброшенной российской техники в исправном состоянии и с боекомплектом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

Среди трофеев украинской армии – танк Т-72Б3, а также две БМП-2, одна БМД-2К и один 1 БТР-Д. Захваченные боевые машины переведены в состав Вооруженных Сил Украины.

Напомним, ранее стало известно, что чеченские бойцы из добровольческого батального Шейха Мансура взяли в качестве трофей российский тяжелый огнемет ТОС-1А "Солнцепек".

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