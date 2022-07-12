Українські військові захопили справні танк і чотири бронемашини противника, - ОК "Південь"
Фото: ЗСУ захопили танк і чотири бронемашини (Getty Images)
Під час дорозвідки прилеглого до звільненого Потьомкиного району, підрозділи ЗСУ виявили кілька одиниць покинутої російської техніки у справному стані та з боєкомплектом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".
Серед трофеїв української армії – танк Т-72Б3, а також дві БМП-2, одна БМД-2К і один 1 БТР-Д. Захоплені бойові машини переведені до складу Збройних Сил України.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що чеченські бійці з Добровольчого батального Шейха Мансура взяли в якості трофей Російський важкий вогнемет ТОС-1А"пригрів".
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