ru ua
Вт, 12 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українські військові захопили справні танк і чотири бронемашини противника, - ОК "Південь"

Новость на русском →
Київ, Вівторок 12 липня 2022 02:47
Українські військові захопили справні танк і чотири бронемашини противника, - ОК "Південь" Фото: ЗСУ захопили танк і чотири бронемашини (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Під час дорозвідки прилеглого до звільненого Потьомкиного району, підрозділи ЗСУ виявили кілька одиниць покинутої російської техніки у справному стані та з боєкомплектом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

Серед трофеїв української армії – танк Т-72Б3, а також дві БМП-2, одна БМД-2К і один 1 БТР-Д. Захоплені бойові машини переведені до складу Збройних Сил України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що чеченські бійці з Добровольчого батального Шейха Мансура взяли в якості трофей Російський важкий вогнемет ТОС-1А"пригрів".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Вторгнення Росії до України Війська РФ
NEWS
Увага! Зловмисники проводять фейкове опитування від імені РБК-Україна
Увага! Зловмисники проводять фейкове опитування від імені РБК-Україна
DAILY
Без компромісів. Коли Україна переможе Росію і що для цього потрібно
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Без компромісів. Коли Україна переможе Росію і що для цього потрібно