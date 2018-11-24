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Украинские военные взяли под контроль село на Светлодарской дуге, - штаб

Новости » Происшествия    24.11.2018 - 21:18
Украинские военные взяли под контроль село на Светлодарской дуге, - штаб
Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)

Населенный пункт Рассадки снова под контролем Украины

В субботу, 24 ноября, украинские военные провели зачистку населенного пункта Рассадки, что на Светлодарской дуге (Донецкая область). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Как сообщается, операция проводилась силами специальных операций (ССО) во взаимодействии с саперами, под прикрытием подразделений 72-й бригады.

"Силы специальных операций, под прикрытием подразделений 72-й бригады и во взаимодействии с саперами провели проверку и зачистку населенного пункта Рассадки, что на Светлодарской дуге", - рассказали в штабе.

Отмечается, что военные больше месяца готовились к проведению операции по возвращению населенного пункта под контроль Украины. Месяц назад, разведка обнаружила в Рассадках оккупантов.

"За день до зачистки боевики использовали в районе Рассадок противотанковые управляемые ракеты (ПТУР). Чтобы исключить действия оккупантов и исключить нахождения там боевиков, поселок зачистили именно бойцы ССО. Несмотря на вражеский обстрел и смертельную опасность, бойцы ССО под самым носом у оккупантов подняли украинский флаг", - говорится в сообщении.

Кроме того, в штабе добавили, что населенный пункт до этого уже зачищали подразделения Вооруженных сил Украины, однако, из-за сложности обеспечения и близость позиций врага оборудовать там полноценные позиции пока невозможно.

 
Украина вернула еще один населенный пункт

Во исполнение решения Командующего о'объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наєва, Силы специальных операций, под прикрытием подразделений 72-й бригады и во взаимодействии с саперами провели проверку и зачистку населенного пункта Рассадки, что на Світлодарській дуге. Несмотря на вражеский обстрел и смертельную опасность, бойцы ССО под самым носом у оккупантов подняли украинский флаг. Спецназовцы готовились к проведению операции больше месяца. Именно месяц назад, разведка обнаружила в поселке оккупантов. В период кровавых боев за Дебальцево, рядом с Розсадками проходил один из маршрутов, по которому защитникам Украины подвозили провизию, медикаменты и боеприпасы. Населенный пункт ранее уже зачищали бойцы ВСУ, однако, из-за сложности обеспечения и близость позиций врага оборудовать там полноценные позиции пока невозможно. Рассадки были под нашим огневым контролем, хоть и находились в "серой зоне". В последнее время, обнаглевшие боевики проделали в поселок «дорогу жизни» и вели из села обстрелы, а за день до зачистки использовали в районе Розсадок противотанковые управляемые ракеты (ПТУР). Чтобы исключить действия оккупантов и исключить нахождения там боевиков, поселок зачистили именно бойцы ССО. Они, подготовленные и опытные, в очередной раз доказали, что элита украинского войска, при любых обстоятельствах, даст отпор как российским оккупантам и их наемникам. Слава Украине! Двигаемся дальше!!! #ООС #операція_ОС

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Суббота, 24 ноябрь 2018 г.

Напомним, что в течение текущих суток, 24 ноября, боевики 4 раза открывали огонь по позициям подразделений объединенных сил на Донбассе. Потерь среди украинских военных нет.

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