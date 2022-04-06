Украинские военные на Востоке уничтожили 60 военных РФ и один самолет

Российские военные за сутки на востоке совершили три атаки. Сообщается, что пока еще бои продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восток".

"Демилитаризация" рашистов продолжается, украинские воины продолжают уверенно отправлять захватчиков на тот свет", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что ВСУ за сутки на Востоке уничтожили 80 оккупантов и десятки единиц техники.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 42-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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