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Украинские военные на Востоке уничтожили 60 военных РФ и один самолет

Новина українською →
Среда 06 апреля 2022 22:08
Украинские военные на Востоке уничтожили 60 военных РФ и один самолет Российские военные (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Российские военные за сутки на востоке совершили три атаки. Сообщается, что пока еще бои продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восток".

Украинские военные в течение суток уничтожили:

  • личного состава - до 60;
  • танков - 3;
  • БМП - 1;
  • миномет с расчетом - 1;
  • АТ - 6;
  • самолетов - 1.

"Демилитаризация" рашистов продолжается, украинские воины продолжают уверенно отправлять захватчиков на тот свет", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что ВСУ за сутки на Востоке уничтожили 80 оккупантов и десятки единиц техники.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 42-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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