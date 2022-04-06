Українські військові на Сході знищили 60 військових РФ та один літак
Російські військові (GettyImages)
Російські військові за добу на Сході здійснили три атаки. Повідомляється, що наразі ще тривають бої.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-тактичне угруповання "Схід".
Українські військові протягом доби знищили:
- особового складу - до 60;
- танків - 3;
- БМП - 1;
- міномет з розрахунком - 1;
- АТ - 6;
- літаків - 1.
"Демілітаризація" рашистів триває, українські воїни продовжують впевнено відправляти загарбників на той світ", - йдеться у повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що ЗСУ за добу на Сході знищили 80 окупантів та десятки одиниць техніки.
Нагадаємо, війна РФ проти України триває 42-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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