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Украинские военные на востоке за день уничтожили три танка и два десятка бронемашин

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Киев, Среда 25 мая 2022 06:57
Украинские военные на востоке за день уничтожили три танка и два десятка бронемашин Разбитая техника РФ (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты девять атак российских захватчиков, уничтожены три танка, восемь артиллерийских систем, восемнадцать единиц боевой бронированной техники, и два специальных бронированных автомобиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Подразделения противовоздушной обороны на указанном направлении за день уничтожили шесть беспилотников типа "Орлан-10" и один оперативно тактический беспилотный авиационный комплекс "ZALA".

Отметим, с начала мая российские войска усилили обстрелы Донбасса. Противник практически круглосуточно наносит ракетные, артиллерийские и авиационные удары по десяткам населенных пунктов региона. Среди мирных жителей есть жертвы и раненые.

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