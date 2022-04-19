Украинские военные восстановили контроль над Марьинкой на Донбассе

Украинские военные в результате контрнаступления на Донецком направлении восстановили контроль над городом Марьинка. В ходе боев, которые продолжались в течение 55-го дня войны российские оккупанты отступили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
"На Донецком направлении, в районе города Марьинка, в результате контрнаступления наших войск враг понес потери и отступил. Подразделения Сил обороны восстановили контроль над этим населенным пунктом", - заявили в Генштабе.
Напомним, сегодня российские оккупанты совершили неудачные попытки наступления в районе Харькова и Донецка.
Как известно, вчера началась битва за Донбасс, которая должна стать решающей для войны России против Украины.
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