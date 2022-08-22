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Украинские военные усилили огневой контроль Каховского моста: что известно

Фото: Украинские военные усилили огневой контроль Каховского моста (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Украинские военные усилили огневой контроль Каховского моста. Таким образом российским оккупантам будет значительно труднее им пользоваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"В рамках выполнения огневых задач ракетно-артиллерийскими подразделениями усилен огневой контроль и откорректирована пропускная способность Каховского моста", - отметили наши воины.

Следовательно, российским оккупантам станет намного труднее пользоваться мостом.

Напомним, авиацией нанесено 2 удара по опорному пункту, скоплению живой силы, вооружения и техники в районах Александровки и Бурхановки

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