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Украинские военные уничтожили склад боеприпасов россиян в Алчевске (видео)

Новина українською →
Луганск, Суббота 30 июля 2022 12:34
Украинские военные уничтожили склад боеприпасов россиян в Алчевске (видео) Фото: ВСУ уничтожили склад боеприпасов россиян в Алчевске (иллюстрация/
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные уничтожили склад с боеприпасами россиян в оккупированном Алчевске Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

"Немножко выспавшись после ночи #Дядюшка_Ленд_Лиз вместе с Хлопком и Селитрой посетили Алчевск. Очень хорошо слышно на видео "как лопаются подушки и одеяла" на не "складе БК", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, украинские военные точными ударами уничтожили четыре склада боеприпасов противника в Геническом, Херсонском, Каховском и Бериславском районах Херсонской области.

Кроме того, украинские военные ночью 17 июля уничтожили штаб, казармы и склад с боеприпасами врага в Лазурном Херсонской области.

Напомним, министр обороны Алексей Резинков рассказал, что ВСУ уже уничтожили около 50 российских складов благодаря HIMARS. Также наши воины удачно бьют по командным пунктам оккупантов.

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