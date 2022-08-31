Українські військові знищили САУ з екіпажем у Харківській області (відео)

Фото: Українські військові знищили САУ з екіпажом у Харківській області (Getty Images)

Артилеристи Збройних сил України за допомогою інших підрозділів знищили російську САУ в Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Національної гвардії України.

Російська САУ 2С3 "Акація" була знищена на Харківщині разом із розрахунком та боєприпасами.



Аеророзвідка Нацгвардії у рамках заходів контрбатарейної боротьби відшукала ціль, корегувала вогонь артилеристів Збройних сил України та зафіксувала результат їхньої віртуозної роботи. pic.twitter.com/zkYMCOugeY — НГУ (@ng_ukraine) August 31, 2022 "Аеророзвідка Нацгвардії у рамках заходів контрбатарейної боротьби відшукала ціль та корегувала вогонь артилеристів Збройних сил України", - йдеться у повідомленні. Військовим вдалось знищити САУ 2С3 "Акація" разом із розрахунком та боєприпасами. Така артилерійська установка здатна бити на 20 кілометрів та має 4 члени екіпажу.