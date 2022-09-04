Украинские военные уничтожили очередной командный пункт оккупантов, - журналист

Бойцы Вооруженных сил Украины нанесли удар по командному пункту россиян. В результате атаки есть погибшие и раненые оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Романа Цимбалюка в Facebook .

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия освободила три населенных пункта в Донецкой области и на южном направлении.

Также мы писали, что, по словам советника Офиса президента Алексея Арестовича, 2 сентября российские военные на Херсонском направлении после удара Вооруженных сил Украины по одному из спецподразделений впервые не посчитали своих убитых.

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