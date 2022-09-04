Украинские военные уничтожили очередной командный пункт оккупантов, - журналист

Бойцы Вооруженных сил Украины нанесли удар по командному пункту россиян. В результате атаки есть погибшие и раненые оккупанты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Романа Цимбалюка в Facebook.
По его информации, украинские артиллеристы успешно атаковали командный пункт 34 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 01485, Зеленчукская) 49 общевойсковой армии Южного военного округа.
"Подтверждены потери среди руководящего состава бригады: командир бригады - ранен (легкое ранение); начальник артиллерии бригады - погиб; заместитель командира бригады по вооружению - ранен (оторвало ногу)", - рассказал журналист.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия освободила три населенных пункта в Донецкой области и на южном направлении.
Также мы писали, что, по словам советника Офиса президента Алексея Арестовича, 2 сентября российские военные на Херсонском направлении после удара Вооруженных сил Украины по одному из спецподразделений впервые не посчитали своих убитых.
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