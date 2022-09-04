Українські військові знищили черговий командний пункт окупантів, - журналіст

Бійці Збройних сил України завдали удару по командному пункту росіян. В результаті атаки є загиблі і поранені окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Романа Цимбалюка в Facebook .

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що українська армія звільнила три населені пункти в Донецькій області та на південному напрямку.

Також ми писали, що, за словами радника Офісу президента Олексія Арестовича, 2 вересня російські військові на Херсонському напрямку після удару Збройних сил України по одному зі спецпідрозділів вперше не порахували своїх убитих.

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