Украинские военные уничтожили новейший российский вертолет Ка-52 стоимостью 16 млн долларов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 128 отдельную горно-штурмовую Закарпатскую бригаду - Закарпатский легион.

Боец зенитно-ракетного подразделения Закарпатской бригады произвел выстрел из ПЗРК по вертолету, который находился в нескольких километрах. Ракета попала в вертолет, после чего тот упал на землю. Экипаж вертолета погиб.

"Аллигатор" по военной номенклатуре считается командирской машиной авиации РФ.

"Это новейшая единица российской боевой авиации, выпускаемая с 2008 года, имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие", - говориться в сообщении.