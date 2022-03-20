Українські військові знищили новітній російський вертоліт Ка-52 вартістю 16 млн доларів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 128 окрему гірсько-штурмову Закарпатську бригаду-Закарпатський легіон.

Боєць зенітно-ракетного підрозділу Закарпатської бригади зробив постріл з ПЗРК по вертольоту, який знаходився в декількох кілометрах. Ракета потрапила у вертоліт, після чого той впав на землю. Екіпаж вертольота загинув.

"Алігатор" за військовою номенклатурою вважається командирською машиною авіації РФ.

"Це новітня одиниця російської бойової авіації, що випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю", - йдеться в повідомленні.