Вооруженные силы Украины уничтожили российский беспилотник, который оккупанты называли неуязвимым для украинских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Восток" в Facebook.
"Беспилотник Zala неуязвим для украинских РЭБ. Они его не видят" - писали российские пропагандисты со ссылками на чиновников своей армии оккупантов и мародеров", - говорится в сообщении.
В командовании добавили, что украинские военные сбили беспилотник "метким огнем".
"Холодноярская пехота заинтересовалась "невидимкой" и метким огнем перечеркнула очередные надежды рашистов, сбив очередного "аналоговнета", - говорится в сообщении.
Фото: Украинские военные уничтожили "невидимый" беспилотник оккупантов (facebook.com/EastOC)