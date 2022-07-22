Над Одессой сбили российский беспилотник

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского совета Одессы.

"При попытке освещения побережья и портовой инфраструктуры вражеский БПЛА был сбит силами противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о взрыве в Одессе, а местные СМИ опубликовали фото со следом от ракеты в небе. По всей видимости, это и было работой средств противовоздушной обороны по российскому дрону.

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