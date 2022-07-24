Українські військові знищили "невидимий" безпілотник окупантів
Збройні сили України знищили російський безпілотник, який окупанти називали невразливим для українських засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Схід" в Facebook.
"Безпілотник Zala невразливий для українських РЕБ. Вони його не бачать" - писали російські пропагандисти з посиланнями на чиновників своєї армії окупантів і мародерів", - йдеться в повідомленні.
У командуванні додали, що українські військові збили безпілотник "влучним вогнем".
"Холодноярська піхота зацікавилась "нєвідімкой" і влучнем вогнем перекреслила чергові сподівання рашистів, збивши чергового "аналоговнєта", - йдеться в повідомленні.
Фото: українські військові знищили "невидимий" безпілотник окупантів (facebook.com/EastOC)
Нагадаємо, 22 липня засоби протиповітряної оборони збили російський безпілотник над Одесою.