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Українські військові знищили "невидимий" безпілотник окупантів

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Неділя 24 липня 2022 15:47
Українські військові знищили "невидимий" безпілотник окупантів Фото: українські військові знищили "невидимий" безпілотник окупантів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Збройні сили України знищили російський безпілотник, який окупанти називали невразливим для українських засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Схід" в Facebook.

"Безпілотник Zala невразливий для українських РЕБ. Вони його не бачать" - писали російські пропагандисти з посиланнями на чиновників своєї армії окупантів і мародерів", - йдеться в повідомленні.

У командуванні додали, що українські військові збили безпілотник "влучним вогнем".

"Холодноярська піхота зацікавилась "нєвідімкой" і влучнем вогнем перекреслила чергові сподівання рашистів, збивши чергового "аналоговнєта", - йдеться в повідомленні.

Фото: українські військові знищили "невидимий" безпілотник окупантів (facebook.com/EastOC)

Нагадаємо, 22 липня засоби протиповітряної оборони збили російський безпілотник над Одесою.

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