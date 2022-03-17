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Украинские военные уничтожили колонну двух российских полков, которые ехали в сторону Каменки

Украинские военные уничтожили вражескую колонну (t.mebabel)
Автор: Татьяна Самарук

Русская колонна двух русских полков пыталась прорваться к Каменке. Однако, украинские военные помешали этому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Уничтожить вражескую технику удалось 16 марта близ города Изюм на Харьковщине.

Отмечается, что колонна состояла из:

  • техники нового 437-го учебного полка;
  • батальонно-тактической группы 26-го танкового полка 47-й танковой дивизии.

Известно, что оккупанты двигались в направлении Каменки. Однако, дойти до пункта назначения им не удалось.

Украинские воины остановили врага, заминировав поле.

На видео можно увидеть уничтоженные российские танки.

Ранее мы сообщали, что в Николаевской области над жилыми домами сбили крылатую ракету "Калибр".

Также мы писали, что оккупанты атаковали из "Градов" село под Кривым Рогом.

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