Украинские военные уничтожили колонну двух российских полков, которые ехали в сторону Каменки

Русская колонна двух русских полков пыталась прорваться к Каменке. Однако, украинские военные помешали этому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

На видео можно увидеть уничтоженные российские танки.

Известно, что оккупанты двигались в направлении Каменки. Однако, дойти до пункта назначения им не удалось.

Отмечается, что колонна состояла из:

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