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Оккупанты атаковали с "Градов" село под Кривым Рогом: попали в насосную станцию

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Днепропетровская область, Четверг 17 марта 2022 09:49
Оккупанты атаковали с "Градов" село под Кривым Рогом: попали в насосную станцию Фото: оккупанты атаковали из "Градов" село под Кривым Рогом (mapio.net)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска били из "Градов" по селу Марьянское Днепропетровской области. Оккупанты попали в насосную станцию, которая обеспечивает перекачку воды из Каховского водохранилища.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.

"Вечером враг нанес удар с "Градов" по мирному селу Марьянскому. Попали и в периметр насосной станции, которая обеспечивает перекачку воды из Каховского водохранилища в водохранилище "Южное" Кривого Рога", - написал Вилкул.

По его словам, сейчас последствия удара и то, какие восстановительные работы необходимы, устанавливают специалисты.

"Но в любом случае ситуация с водоснабжением города под контролем. Имеющихся запасов воды в "Южном" хватит на несколько месяцев, также сейчас будет делаться регламент переподключения абонентов, которые питают с "Южного" на Карачуны", - добавил Вилкул.

Напомним, российско-оккупационные войска ночью нанесли авиаудар по городу Сарны Ровенской области.

Также сегодня около 5 часов утра украинские военные сбили российскую ракету, обломки которой упали на многоэтажный жилой дом в Дарницком районе столицы.

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