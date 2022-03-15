Украинские военные уничтожили еще одного генерала РФ

Украинские военные уничтожили еще одного генерала российских оккупантов. На данный момент его личность устанавливается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ Украины.

"Минус один российский генерал. Должность и фамилия устанавливается", - сказано в сообщении.

Стоит отметить, что ранее об уничтожении российского генерал-майора оккупационных войск сообщили в отдельном отряде специального назначения "Азов".

Также сообщалось, что уничтожено еще и большое количество вражеской военной техники.

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