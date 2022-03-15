ru ua
Вт, 15 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинские военные уничтожили еще одного генерала РФ

Новина українською →
Вторник 15 марта 2022 14:29
Украинские военные уничтожили еще одного генерала РФ Фото: Украинские военные уничтожили генерал-майора РФ (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Украинские военные уничтожили еще одного генерала российских оккупантов. На данный момент его личность устанавливается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ Украины.

"Минус один российский генерал. Должность и фамилия устанавливается", - сказано в сообщении.

Стоит отметить, что ранее об уничтожении российского генерал-майора оккупационных войск сообщили в отдельном отряде специального назначения "Азов".

Также сообщалось, что уничтожено еще и большое количество вражеской военной техники.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Напомним, ранее мы писали о том, что по данным армии, украинская ПВО уничтожила 45 единиц вражеской авиации с начала вторжения России.

А также рассказывали о том, что украинские военные сорвали попытку прорыва оккупантов на Донецком направлении.

Все оперативные новости о том, что происходит сейчас в Украине – читайте в нашей онлайн-трансляции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
20-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
20-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Угрозы или пропаганда. Применит ли Россия оружие массового поражения
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Угрозы или пропаганда. Применит ли Россия оружие массового поражения