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Українські військові знищили ще одного генерала РФ

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Вівторок 15 березня 2022 14:29
Українські військові знищили ще одного генерала РФ Фото: українські військові знищили генерал-майора РФ (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Українські військові знищили ще одного генерала російських окупантів. На цей момент його особа встановлюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ України.

"Мінус один російський генерал. Посада та прізвище встановлюється", - сказано в повідомленні.

Варто відзначити, що раніше про знищення російського генерал-майора окупаційних військ повідомили в окремому загоні спеціального призначення "Азов".

Також повідомлялося, що знищено ще й велику кількість ворожої військової техніки.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що за даними армії, українська ППО знищила 45 одиниць ворожої авіації з початку вторгнення Росії.

А також розповідали про те, що українські військові зірвали спробу прориву окупантів на Донецькому напрямку.

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