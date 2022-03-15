Українські військові знищили ще одного генерала РФ
Українські військові знищили ще одного генерала російських окупантів. На цей момент його особа встановлюється.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ України.
"Мінус один російський генерал. Посада та прізвище встановлюється", - сказано в повідомленні.
Варто відзначити, що раніше про знищення російського генерал-майора окупаційних військ повідомили в окремому загоні спеціального призначення "Азов".
Також повідомлялося, що знищено ще й велику кількість ворожої військової техніки.
Всі оперативні та тільки перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що за даними армії, українська ППО знищила 45 одиниць ворожої авіації з початку вторгнення Росії.
А також розповідали про те, що українські військові зірвали спробу прориву окупантів на Донецькому напрямку.
Всі оперативні новини про те, що відбувається зараз в Україні – читайте в нашій онлайн-трансляції.