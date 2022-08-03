Украинские военные уничтожили два склада и группу россиян в Херсонской области
Фото: украинские военные уничтожили два склада боеприпасов и группу россиян в Херсонской области (Getty Images)
Вооруженные силы Украины уничтожили два вражеских склада боеприпасов и группу российских оккупантов в Чернобаевке и Бериславе Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Александра Завитневича.
В общем, украинские защитники уменьшили российскую армию на:
- 19 военных,
- мобильную станцию спутниковой связи,
- противотанковый ракетный комплекс,
- два автомобиля,
- два полевых склада.
Напомним, ранее ВСУ нанесли огневой удар по пункту базирования российских войск в Чернобаевке.
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