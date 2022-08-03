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Украинские военные уничтожили два склада и группу россиян в Херсонской области

Новина українською →
Херсонская область, Среда 03 августа 2022 22:27
Украинские военные уничтожили два склада и группу россиян в Херсонской области Фото: украинские военные уничтожили два склада боеприпасов и группу россиян в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Вооруженные силы Украины уничтожили два вражеских склада боеприпасов и группу российских оккупантов в Чернобаевке и Бериславе Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Александра Завитневича.

В общем, украинские защитники уменьшили российскую армию на:

  • 19 военных,
  • мобильную станцию спутниковой связи,
  • противотанковый ракетный комплекс,
  • два автомобиля,
  • два полевых склада.

Напомним, ранее ВСУ нанесли огневой удар по пункту базирования российских войск в Чернобаевке.

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