Украинские военные уничтожили два склада и группу россиян в Херсонской области

Фото: украинские военные уничтожили два склада боеприпасов и группу россиян в Херсонской области (Getty Images)

Вооруженные силы Украины уничтожили два вражеских склада боеприпасов и группу российских оккупантов в Чернобаевке и Бериславе Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Александра Завитневича.

В общем, украинские защитники уменьшили российскую армию на: 19 военных,

мобильную станцию спутниковой связи,

противотанковый ракетный комплекс,

два автомобиля,

два полевых склада.