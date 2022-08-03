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Українські військові знищили два боєприпасів і групу росіян у Херсонській області

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Херсонська область, Середа 03 серпня 2022 22:27
Українські військові знищили два боєприпасів і групу росіян у Херсонській області Фото: українські військові знищили два склади боєприпасів і групу росіян у Херсонській області (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Збройні сили України знищили два ворожі склади боєприпасів і групу російських окупантів в Чорнобаївці і Бериславі Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету Верховної ради з питань нацбезпеки та оборони Олександра Завітневича.

Загалом, українські захисники зменшили російську армію на:

  • 19 військових,
  • мобільну станцію супутникового зв’язку,
  • протитанковий ракетний комплекс,
  • два автомобілі,
  • два польові склади.

Нагадаємо, раніше ЗСУ завдали вогневого удару по пункту базування російських військ у Чорнобаївці.

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