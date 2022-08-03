Українські військові знищили два боєприпасів і групу росіян у Херсонській області
Фото: українські військові знищили два склади боєприпасів і групу росіян у Херсонській області (Getty Images)
Збройні сили України знищили два ворожі склади боєприпасів і групу російських окупантів в Чорнобаївці і Бериславі Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету Верховної ради з питань нацбезпеки та оборони Олександра Завітневича.
Загалом, українські захисники зменшили російську армію на:
- 19 військових,
- мобільну станцію супутникового зв’язку,
- протитанковий ракетний комплекс,
- два автомобілі,
- два польові склади.
Нагадаємо, раніше ЗСУ завдали вогневого удару по пункту базування російських військ у Чорнобаївці.
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