Українські військові знищили два боєприпасів і групу росіян у Херсонській області

Фото: українські військові знищили два склади боєприпасів і групу росіян у Херсонській області (Getty Images)

Збройні сили України знищили два ворожі склади боєприпасів і групу російських окупантів в Чорнобаївці і Бериславі Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету Верховної ради з питань нацбезпеки та оборони Олександра Завітневича.

Загалом, українські захисники зменшили російську армію на: 19 військових,

мобільну станцію супутникового зв’язку,

протитанковий ракетний комплекс,

два автомобілі,

два польові склади.