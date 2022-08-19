Українські військові знищили чотири безпілотники "Орлан" на Сході
Фото: Українські військові знищили чотири безпілотники "Орлан" на Сході (Getty Images)
Підрозділи ЗСУ в районі Донецької області збили чотири безпілотні літальних апарати типу "Орлан".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Угруповання Об'єднаних сил.
Підрозділам протиповітряної оборони разом з підрозділами радіоелектронної боротьби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" вдалося збити чотири ворожих безпілотники типу "Орлан-10".
Військові показали фото знищених БПЛА.
Нагадаємо, що раніше ЗСУ зі стрілецької зброї збили дрон та БПЛА росіян.
Також раніше військовим вдалося збити два безпілотники та ракету у Запорізькій області.
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