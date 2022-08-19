ua ru
Пт, 19 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українські військові знищили чотири безпілотники "Орлан" на Сході

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 19 серпня 2022 21:35
Українські військові знищили чотири безпілотники "Орлан" на Сході Фото: Українські військові знищили чотири безпілотники "Орлан" на Сході (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Підрозділи ЗСУ в районі Донецької області збили чотири безпілотні літальних апарати типу "Орлан".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Угруповання Об'єднаних сил.

Підрозділам протиповітряної оборони разом з підрозділами радіоелектронної боротьби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" вдалося збити чотири ворожих безпілотники типу "Орлан-10".

Військові показали фото знищених БПЛА.

Нагадаємо, що раніше ЗСУ зі стрілецької зброї збили дрон та БПЛА росіян.

Також раніше військовим вдалося збити два безпілотники та ракету у Запорізькій області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Війна в Україні
NEWS
Україна отримає безпілотники-розвідники та нові ПТРК: що про них відомо
Україна отримає безпілотники-розвідники та нові ПТРК: що про них відомо
DAILY
Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам