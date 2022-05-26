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Украинские военные уничтожили блокпост россиян на дороге из Бахмута в Лисичанск

Новина українською →
Луганск, Четверг 26 мая 2022 12:53
Украинские военные уничтожили блокпост россиян на дороге из Бахмута в Лисичанск Фото: ВСУ уничтожили блокпост россиян на трассе "Бахмут-Лисичанск" (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные уничтожили российский блокпост на трассе "Лисичанск-Бахмут". Дорога постоянно простреливается и является так называемой "дорогой жизни", по которой происходит эвакуация из Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая во время телемарафона.

"Было человек 50, им даже удалось закрепиться на время, даже какой-то блокпост поставили, но это был ситуативный успех. ДРГ там часть осталась уже навечно. Блокпост разбит, их отбросили. Трассу теперь не контролирует российская армия", - рассказал он.

По словам Гайдая, российская армия постоянно держит эту дорогу под обстрелами, причем стреляет по ней прицельно.

"Проехать по трассе - даже не лотерея 50/50, уже 80/20. Доехать из Бахмута в Лисичанск колоссально сложно", - рассказал Гайдай.

Как сообщалось, российские оккупанты значительно усилили обстрелы в Луганской области. Трасса "Лисичанск-Бахмут", по которой осуществляется эвакуация, полностью простреливается.

Ранее на этой трассе под артиллерийский огонь попала съемочная группа AFP.

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