Украинские военные в Лазурном уничтожили современную российскую РЛС (фото)
Украинские военные точным ударом уничтожили современный российский комплекс ПВО "Подлет" в Лазурном Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.
ВСУ удалось уничтожить РЛС 48Я6-К1 "Подлет" более чем в 100 км от позиций, которые сейчас занимают подразделения украинской армии.
"Подлет" – это твердотельная трехкоординатная радиолокационная станция кругового обзора, которая способна выявлять воздушные цели на малых и предельно малых высотах в сложной помеховой обстановке.
Данная РЛС предназначена для выдачи целеуказания для ЗРК С-300, С-400 и т.д. Поставки "Подлетов" в российскую армию начались в 2015 году.
До этого сообщалось, что ракетные системы HIMARS ударили по двум военным базам противника в Мелитополе.
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