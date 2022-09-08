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Украинские военные умело используют HIMARS: поражено более 400 целей, - Пентагон

Фото: глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Вооруженные силы Украины поразили уже более 400 целей из реактивных артиллерийских систем HIMARS.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на главу Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли в ходе встречи министров обороны на авиабазе "Рамштайн".

Он отметил, что США видят реальные достижения в том, как украинские военные используют поставленные системы.

"Например, украинцы поразили более 400 целей с HIMARS. Это создало напряжение в каналах снабжения российских военных, уменьшило их боевую способность. Были ликвидированы российские командные центры. У них есть сложности с тем, чтобы заменить потерянное в бою", - сказал Милли.

Напомним, сегодня проходит пятая встреча союзников Украины на авиабазе "Рамштайн".

Кроме того, стал известен состав нового пакета помощи Украине от США на 675 млн долларов. В частности, туда войдут боеприпасы для HIMARS, ракеты HARM, гаубицы и противотанковые системы.

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