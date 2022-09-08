RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українські військові вміло використовують HIMARS: вражено понад 400 цілей, - Пентагон

Фото: голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Збройні сили України вразили вже понад 400 цілей з реактивних артилерійських систем HIMARS.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на голову об'єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі у ході зустрічі міністрів оборони на авіабазі "Рамштайн".

Він зазначив, що США бачать реальні здобутки в тому, як українські військові використовують поставлені системи.

"Наприклад, українці вразили понад 400 цілей з HIMARS. Це створило напруження в каналах постачання російських військових, зменшило їхню бойову спроможність. Були ліквідовані російські командні центри. У них є складності з тим, щоб замінити втрачене в бою", - сказав Міллі.

Нагадаємо, сьогодні проходить п'ята зустріч союзників України на авіабазі "Рамштайн".

Окрім того, став відомий склад нового пакету допомоги Україні від США на 675 млн доларів. Зокерма, туди увійдуть боєприпаси для HIMARS, ракети HARM, гаубиці та протитанкові системи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиПентагонУкраїна