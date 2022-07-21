Ілюстративне фото: українські військові вдарили по скупченню живої сили і техніки РФ в Херсонській області (wiktionary.org)

Збройні сили України вдарили по скупченню російських військ і їхньої техніки у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"На світанку наша авіація винищувачем і парою гелікоптерів нанесла два удари по скупченням ворожої сили і техніки в районі Великої Олександрівки й Ольгиного", - сказано в нього. Втрати ворога ще визначаються.