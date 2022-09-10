UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские военные удачно продвинулись на юге: что известно

Фото: ВСУ удачно продвинулись на юге (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные ведут успешное контрнаступление не только в Харьковской области, но и на юге Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк во время телемарафона.

"Есть продвижение наших войск по линии южного фронта на разных участках от двух до нескольких десятков километров", - рассказала она.

По словам Гуменюк, за минувшие сутки на юге ВСУ уничтожили более 70 оккупантов, 9 танков, 2 гаубицы, которыми они били по Никопольскому району, что сделали этой ночью снова. Также россияне били из С-300 и по Николаеву.

"Не преуспевая на суше, они пытаются таким образом отомстить тем районам, которые им не достижимы", - добавила представитель Минобороны.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что украинские военные достигли определенных успехов в своих операциях под Харьковом и Херсоном.

Как сообщалось, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 350 российских оккупантов, а также уничтожили вражеский вертолет. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 52250 солдат.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область