Украинские военные удачно продвинулись на юге: что известно

Украинские военные ведут успешное контрнаступление не только в Харьковской области, но и на юге Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк во время телемарафона .

"Есть продвижение наших войск по линии южного фронта на разных участках от двух до нескольких десятков километров", - рассказала она.

По словам Гуменюк, за минувшие сутки на юге ВСУ уничтожили более 70 оккупантов, 9 танков, 2 гаубицы, которыми они били по Никопольскому району, что сделали этой ночью снова. Также россияне били из С-300 и по Николаеву.

"Не преуспевая на суше, они пытаются таким образом отомстить тем районам, которые им не достижимы", - добавила представитель Минобороны.