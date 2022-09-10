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Українські військові вдало просунулись на півдні: що відомо

Фото: ЗСУ вдало просунулися на півдні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові ведуть успішний контрнаступ не тільки в Харківській області, а і на півдні України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.

"Є просування наших військ по лінії південного фронту на різних ділянках від двох до кілька десятків кілометрів", - розповіла вона.

За словами Гуменюк, за минулу добу ЗСУ знищили понад 70 окупантів, 9 танків, 2 гаубиці, якими вони гатили по Нікопольському району, що зробили цієї ночі знову. Також росіяни били із С-300 та по Миколаєву.

"Не маючи успіхів на суходолі, вони намагаються таким чином помститися тим районам, які їм не досяжні", - додала представник Міноборони.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що українські військові досягли певних успіхів у своїх операціях під Харковом та Херсоном.

Як повідомлялося, минулої доби ЗСУ ліквідували ще 350 російських окупантів, а також знищили ворожий вертоліт. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 52 250 солдатів.

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Херсонская область