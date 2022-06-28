Украинские военные уже учатся управлять системами ПВО NASAMS, - Politico

Украинские войска уже проходят подготовку по использованию норвежского зенитно-ракетного комплекса NASAMS.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на корреспондента Politico Пола Маклири.
Ожидается, что NASAMS войдет в число следующей партии тяжелого вооружения, которую США одобрили для передачи Украине.
По словам советника по национальной безопасности Джейка Салливана, США находятся в процессе завершения разработки пакета помощи, который включает в себя передовые средства противовоздушной обороны средней и большой дальности для украинцев, вместе с некоторыми другими предметами, которые срочно необходимы.
Ранее РБК-Украина рассказывало о комплексах NASAMS и какие цели они могут поражать.
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