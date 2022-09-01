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Украинские военные за сутки уничтожили вертолет и два беспилотника противника

Фото: ВСУ на восточном направлении сбили вертолет оккупантов (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные 31 августа на восточном направлении сбили вражеский вертолет, предположительно Ка-52.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Кроме того, зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил уничтожены два БПЛА оперативно-тактического уровня. В течение суток авиация Воздушных Сил совершила более 70 вылетов на разных направлениях.

Экипажи истребительной, бомбардировочной, штурмовой авиации нанесли ракетно-бомбовые удары по наземным целям оккупационных войск, в результате которых были поражены склады боеприпасов, взводные и ротные опорные пункты, боевая бронированная техника, позиции зенитных ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня.

Ранее мы писали, что 30 августа украинская авиация сбила три вражеских беспилотных летательных аппарата и одну высокоточную управляемую авиационную ракету класса "воздух-земля" Х-59.

Также сообщалось, что 26 августа ВСУ "приземлили" вражеский вертолет и БПЛА оперативно-тактического уровня

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