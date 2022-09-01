Украинские военные за сутки уничтожили вертолет и два беспилотника противника

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Кроме того, зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил уничтожены два БПЛА оперативно-тактического уровня. В течение суток авиация Воздушных Сил совершила более 70 вылетов на разных направлениях.

Экипажи истребительной, бомбардировочной, штурмовой авиации нанесли ракетно-бомбовые удары по наземным целям оккупационных войск, в результате которых были поражены склады боеприпасов, взводные и ротные опорные пункты, боевая бронированная техника, позиции зенитных ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня.