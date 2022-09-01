Украинские военные за сутки уничтожили вертолет и два беспилотника противника

Украинские военные 31 августа на восточном направлении сбили вражеский вертолет, предположительно Ка-52.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Кроме того, зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил уничтожены два БПЛА оперативно-тактического уровня. В течение суток авиация Воздушных Сил совершила более 70 вылетов на разных направлениях.
Экипажи истребительной, бомбардировочной, штурмовой авиации нанесли ракетно-бомбовые удары по наземным целям оккупационных войск, в результате которых были поражены склады боеприпасов, взводные и ротные опорные пункты, боевая бронированная техника, позиции зенитных ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня.
Ранее мы писали, что 30 августа украинская авиация сбила три вражеских беспилотных летательных аппарата и одну высокоточную управляемую авиационную ракету класса "воздух-земля" Х-59.
Также сообщалось, что 26 августа ВСУ "приземлили" вражеский вертолет и БПЛА оперативно-тактического уровня
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.