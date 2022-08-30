ВСУ сбили три вражеских беспилотника и управляемую ракету Х-59

Украинская авиация сбила три вражеских беспилотных летательных аппарата и одну высокоточную управляемую авиационную ракету класса "воздух-земля" Х-59.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование воздушных сил ВСУ в Facebook.

Отмечается, что авиация совершила около 15 групповых авиаударов по позициям оккупантов на разных направлениях.

"29 июля подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены три вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня и одна управляемая авиационная ракета класса "воздух-поверхность" Х-59", – говорится в сообщении.

В Командовании воздушных сил ВСУ отметили, что истребители, бомбардировщики и штурмовики продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по российским складам боеприпасов, боевой технике, средствам ПВО, реактивным системам залпового огня, переправам, запасам горюче-смазочных материалов, а также скоплению живой силы противника.