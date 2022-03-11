Украинские военные за сутки ликвидировали 10 российских самолетов

Отмечается, что вчера зенитно-ракетные войска поразили четыре вражеских самолета. Из них три - это штурмовики Су-25, один Су-34. Последний не долетел до аэродрома и упал на территории России.

Кроме того, украинская авиация обезвредила по меньшей мере четыре воздушные цели, преимущественно самолеты Су-25.

Подразделения Сухопутных войск сбили два самолета противника, один из них поразил ПЗРК "Стингер".