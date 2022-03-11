Українські військові за добу знешкодили 10 російських літаків

Зазначається, що вчора зенітно-ракетні війська уразили чотири ворожі літаки. З них три - це штурмовики Су-25, а один Су-34. Останній не долетів до аеродрому та впав на території Росії.

Крім того, українська авіація знешкодила щонайменше чотири повітряні цілі, переважно літаки Су-25.

Підрозділи Сухопутніх військ збили два літаки противника, один із них уразив ПЗРК "Стінгер".