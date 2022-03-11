RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Українські військові за добу знешкодили 10 російських літаків

Автор: Наталія Юрченко

Українські військові за добу, 10 березня, уразили 10 російських літаків. Серед них штурмовики Су-25 та Су-34.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗС України.

Зазначається, що вчора зенітно-ракетні війська уразили чотири ворожі літаки. З них три - це штурмовики Су-25, а один Су-34. Останній не долетів до аеродрому та впав на території Росії.

Крім того, українська авіація знешкодила щонайменше чотири повітряні цілі, переважно літаки Су-25.

Підрозділи Сухопутніх військ збили два літаки противника, один із них уразив ПЗРК "Стінгер".

Нагадаємо, вчора ЗСУ показали, як реактивна система залпового вогню "Верба" знищує російське озброєння.

Варто зазначити, що, за даними Генштабу, з початку війни Росія втратила понад 12 тисяч військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниВторгнення Росії до України