Українські військові за добу знешкодили 10 російських літаків

Українські військові за добу, 10 березня, уразили 10 російських літаків. Серед них штурмовики Су-25 та Су-34.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗС України.

Зазначається, що вчора зенітно-ракетні війська уразили чотири ворожі літаки. З них три - це штурмовики Су-25, а один Су-34. Останній не долетів до аеродрому та впав на території Росії.

Крім того, українська авіація знешкодила щонайменше чотири повітряні цілі, переважно літаки Су-25.

Підрозділи Сухопутніх військ збили два літаки противника, один із них уразив ПЗРК "Стінгер".