Українські військові за добу знешкодили 10 російських літаків
Українські військові за добу, 10 березня, уразили 10 російських літаків. Серед них штурмовики Су-25 та Су-34.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗС України.
Зазначається, що вчора зенітно-ракетні війська уразили чотири ворожі літаки. З них три - це штурмовики Су-25, а один Су-34. Останній не долетів до аеродрому та впав на території Росії.
Крім того, українська авіація знешкодила щонайменше чотири повітряні цілі, переважно літаки Су-25.
Підрозділи Сухопутніх військ збили два літаки противника, один із них уразив ПЗРК "Стінгер".
Нагадаємо, вчора ЗСУ показали, як реактивна система залпового вогню "Верба" знищує російське озброєння.
Варто зазначити, що, за даними Генштабу, з початку війни Росія втратила понад 12 тисяч військових.
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