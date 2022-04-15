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Українські військові збили ворожий гелікоптер Ка-52

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П'ятниця 15 квітня 2022 13:42
Українські військові збили ворожий гелікоптер Ка-52 ЗСУ збили ворожий гелікоптер Ка-52 (facebook.com/93OMBr)
Автор: Тетяна Самарук

Українські воїни з 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" збили вертоліт Ка-52 російських окупантів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook бригади.

Зокрема, вночі військові збили російський бойовий вертоліт Ка-52.

"Окупанти планували вражати техніку і живу силу холодноярців, утім наші бійці внесли свої корективи у їхні плани та відправили їхніх пілотів на концерт Кобзона", - йдеться у повідомленні.

Українські військові збили ворожий гелікоптер Ка-52Українські військові збили ворожий гелікоптер Ка-52Українські військові збили ворожий гелікоптер Ка-52Українські військові збили ворожий гелікоптер Ка-52Українські військові збили ворожий гелікоптер Ка-52Українські військові збили ворожий гелікоптер Ка-52Українські військові збили ворожий гелікоптер Ка-52Українські військові збили ворожий гелікоптер Ка-52Українські військові збили ворожий гелікоптер Ка-52Українські військові збили ворожий гелікоптер Ка-52

Українські військові збили ворожий гелікоптер Ка-52 (facebook.com/93OMBr)

Раніше ми повідомляли, що українські військові збили в повітрі 300-ту ціль з початку вторгнення Росії.

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