Українські військові збили ворожий гелікоптер Ка-52
Українські воїни з 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" збили вертоліт Ка-52 російських окупантів
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook бригади.
Зокрема, вночі військові збили російський бойовий вертоліт Ка-52.
"Окупанти планували вражати техніку і живу силу холодноярців, утім наші бійці внесли свої корективи у їхні плани та відправили їхніх пілотів на концерт Кобзона", - йдеться у повідомленні.
Українські військові збили ворожий гелікоптер Ка-52 (facebook.com/93OMBr)
Раніше ми повідомляли, що українські військові збили в повітрі 300-ту ціль з початку вторгнення Росії.
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