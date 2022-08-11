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Украинские военные сбили вражеский беспилотник на Востоке

Новина українською →
Украина, Четверг 11 августа 2022 15:43
Украинские военные сбили вражеский беспилотник на Востоке Фото: Украинские военные сбили вражеский беспилотник на востоке (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Подразделения ВСУ на восточном направлении сбили беспилотный летательный аппарат "Орлан".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Группировки объединенных сил.

Военные сообщают, что подразделениям противовоздушной обороны оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", удалось сбить вражескую воздушную цель.

Украинские военные сбили вражеский беспилотник на Востоке

Речь идет о российском беспилотном летательном аппарате "Орлан-10".

Напомним, что ранее украинские военные сбили российский беспилотник "Ланцет".

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