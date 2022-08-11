Украинские военные сбили вражеский беспилотник на Востоке

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Группировки объединенных сил .

Напомним, что ранее украинские военные сбили российский беспилотник "Ланцет".

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