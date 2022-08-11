Украинские военные сбили вражеский беспилотник на Востоке
Фото: Украинские военные сбили вражеский беспилотник на востоке (Getty Images)
Подразделения ВСУ на восточном направлении сбили беспилотный летательный аппарат "Орлан".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Группировки объединенных сил.
Военные сообщают, что подразделениям противовоздушной обороны оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", удалось сбить вражескую воздушную цель.
Речь идет о российском беспилотном летательном аппарате "Орлан-10".
Напомним, что ранее украинские военные сбили российский беспилотник "Ланцет".
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