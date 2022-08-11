Українські військові збили ворожий безпілотник на Сході

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Угруповання об'єднаних сил .

Нагадаємо, що раніше українські військові збили російський безпілотник "Ланцет".

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