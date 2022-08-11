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Українські військові збили ворожий безпілотник на Сході

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Україна, Четвер 11 серпня 2022 15:43
Українські військові збили ворожий безпілотник на Сході Фото: Українські військові збили ворожий безпілотник на Сході (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Підрозділи ЗСУ на східному напрямку збили безпілотний літальний апарат "Орлан".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Угруповання об'єднаних сил.

Військові повідомляють, що підрозділам протиповітряної оборони оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця", вдалося збити ворожу повітряну ціль.

Українські військові збили ворожий безпілотник на Сході

Мова йде про російський безпілотний літальний апарт "Орлан-10".

Нагадаємо, що раніше українські військові збили російський безпілотник "Ланцет".

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