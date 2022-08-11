Українські військові збили ворожий безпілотник на Сході
Фото: Українські військові збили ворожий безпілотник на Сході (Getty Images)
Підрозділи ЗСУ на східному напрямку збили безпілотний літальний апарат "Орлан".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Угруповання об'єднаних сил.
Військові повідомляють, що підрозділам протиповітряної оборони оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця", вдалося збити ворожу повітряну ціль.
Мова йде про російський безпілотний літальний апарт "Орлан-10".
Нагадаємо, що раніше українські військові збили російський безпілотник "Ланцет".
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