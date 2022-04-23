Украинские защитники сбили вражеский беспилотник в Луганской области. "Орлан" летал на низкой высоте.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.
Отмечается, что нацгвардейцы возвращались с выполнения задания. Во время маршрута они заметили вражеский беспилотник, который летал на низкой высоте.
"Ребята остановились, вышли из авто и прицельной стрельбой поразили вражеский Орлан из стрелкового оружия. Аппарат начал падать и завис на дереве", - добавляет пресс-служба.
Фото: украинские военные сбили вражеский беспилотник в Луганской области facebook.com/RapidReactionBrigade)
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