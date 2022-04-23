Зазначається, що нацгвардійці поверталися з виконання завдання. Під час маршруту вони помітили ворожий безпілотник, який літав на низькій висоті.

"Хлопці зупинилися, вийшли з авто і прицільною стрільбою вразили ворожий Орлан зі стрілецької зброї. Апарат почав падати і завис на дереві", - додає пресслужба.

Фото: українські військові збили ворожий безпілотник в Луганській області (facebook.com/RapidReactionBrigade)