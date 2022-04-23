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Українські військові збили ворожий безпілотник в Луганській області

Фото: українські військові збили ворожий безпілотник в Луганській області (facebook.com/RapidReactionBrigade)
Автор: Сергій Пишкін

Українські захисники збили ворожий безпілотник в Луганській області. "Орлан" літав на низькій висоті.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Бригади швидкого реагування Національної гвардії України.

Зазначається, що нацгвардійці поверталися з виконання завдання. Під час маршруту вони помітили ворожий безпілотник, який літав на низькій висоті.

"Хлопці зупинилися, вийшли з авто і прицільною стрільбою вразили ворожий Орлан зі стрілецької зброї. Апарат почав падати і завис на дереві", - додає пресслужба.

Фото: українські військові збили ворожий безпілотник в Луганській області (facebook.com/RapidReactionBrigade)

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