Українські захисники збили ворожий безпілотник в Луганській області. "Орлан" літав на низькій висоті.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Бригади швидкого реагування Національної гвардії України.
Зазначається, що нацгвардійці поверталися з виконання завдання. Під час маршруту вони помітили ворожий безпілотник, який літав на низькій висоті.
"Хлопці зупинилися, вийшли з авто і прицільною стрільбою вразили ворожий Орлан зі стрілецької зброї. Апарат почав падати і завис на дереві", - додає пресслужба.
Фото: українські військові збили ворожий безпілотник в Луганській області (facebook.com/RapidReactionBrigade)
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