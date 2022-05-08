Украинские военные сбили российский вертолет, 11 беспилотников и 2 крылатые ракеты за день

Украинские зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и Сухопутных войск в течение суток поразили 14 воздушных целей российских оккупантов, сбив вертолет, одиннадцать беспилотников и две крылатые ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Командования Воздушных Сил ВСУ.
"Рашисты наносят ракетный удар по территории Украины крылатыми ракетами из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс, или же Ту-160, которые уже традиционно отрабатывают удары из Каспийского региона", - говорится в сводке.
В течение суток российские войска выпустили по целям на территории Украины около 10 крылатых ракет (предположительно типа Х-101). Две из них были уничтожены украинской противовоздушной обороной.
Зенитные ракетные подразделения ВС ВСУ поразили российский вертолет Ми-28Н, семь БПЛА типа "Орлан-10", два БПЛА типа "Форпост" и две крылатые ракеты. А ЗРК подразделений Сухопутных войск "приземлили" еще два "Орлана". Таким образом, общие потери оккупантов в небе за сутки 7 мая составили:
Наша авиация Воздушных Сил продолжала наносить ракетно-бомбовые удары по позициям захватчиков на разных направлениях.
Также отмечается, что "настоящие авиационные баталии с привлечением десятков самолетов" разворачиваются вблизи острова Змеиный в акватории Черного моря, где враг терпит ощутимые потери, как в "островных силах", так и в морских судах.
Ранее сообщалось, что 7 мая над Николаевской областью украинские защитники сбили крылатую ракету врага, которую тот выпустил из стратегического бомбардировщика.
Также мы писали, что ВСУ показали видео работы "Байрактара" по российскому катеру типа "Серна" возле Змеиного. Добавим также, что ударный беспилотник уничтожил та не только судно, но и 2 вражеских ЗРК "Тор".
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