Українські військові збили російський вертоліт, 11 безпілотників і 2 крилаті ракети за день

"Рашисти завдають ракетного удару по території України крилатими ракетами із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс, або ж Ту-160, які уже традиційно відпрацьовують удари з Каспійського регіону", - йдеться у зведенні.

Протягом доби російські війська випустили по цілях на території України близько 10 крилатих ракет (імовірно типу Х-101). Дві з них були знищені українською протиповітряною обороною.

Зенітні ракетні підрозділи ЗС ЗСУ вразили російський вертоліт Мі-28Н, сім БПЛА типу "Орлан-10", два БПЛА типу "Форпост" і дві крилаті ракети. А ЗРК підрозділів Сухопутних військ "приземлили" ще два "Орлана". Таким чином, загальні втрати окупантів у небі за добу 7 травня склали:

1 вертоліт,

11 БПЛА ОТР,

2 крилаті ракети.

Наша авіація Повітряних Сил продовжувала завдавати ракетно-бомбових ударів по позиціях загарбників на різних напрямках.

Також зазначається, що "справжні авіаційні баталії із залученням десятків літаків" розгортаються поблизу острова Зміїний в акваторії Чорного моря, де ворог зазнає відчутних втрат, як в "острівних силах", так і в морських судах.