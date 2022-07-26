Українські військові збили дрон-камікадзе, який хотів атакувати РЛС
У Миколаївській області російський дрон намагався атакувати українську радіолокаційну станцію. Повітряні сили успішно збили ворожу ціль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командування Повітряних сил Збройних сил України.
"26 липня воїнами повітряного командування "Південь" збито ударний безпілотний літальний апарат типу "Ланцет", який намагався атакувати радіолокаційну станцію у Миколаївській області", - йдеться у повідомленні.
Фото: залишки збитого російського безпілотника (https://t.me/kpszsu)
Такий дрон може рухатись зі швидкістю 110 кілометрів на годину під час горизонтального польоту та 300 кілометрів на годину під час атаки цілі. Дальність дії сягає 40 кілометрів.
Нагадаємо, що раніше українські військові збивали російські дрони над Дніпропетровською областю.
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