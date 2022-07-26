Українські військові збили дрон-камікадзе, який хотів атакувати РЛС

У Миколаївській області російський дрон намагався атакувати українську радіолокаційну станцію. Повітряні сили успішно збили ворожу ціль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командування Повітряних сил Збройних сил України.

"26 липня воїнами повітряного командування "Південь" збито ударний безпілотний літальний апарат типу "Ланцет", який намагався атакувати радіолокаційну станцію у Миколаївській області", - йдеться у повідомленні. Фото: залишки збитого російського безпілотника (https://t.me/kpszsu) Такий дрон може рухатись зі швидкістю 110 кілометрів на годину під час горизонтального польоту та 300 кілометрів на годину під час атаки цілі. Дальність дії сягає 40 кілометрів.