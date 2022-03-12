Украинские военные сбили один и подбили еще один вражеский Су-34

Российская авиация и дальше продолжает нести потери. Вооруженные силы Украины сбили еще один российский бомбардировщик Су-34.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Север".

Отмечается, что в Черниговской области ВСУ не допускают прорывов врага и продвижения его дальше по Украине.

Также есть информация об аварийном приземлении другого.

"По состоянию на 11:00 12 марта имеем уточненную информацию об одном сбитом и одном подбитом бомбардировщиках Су-34", - говорится в сообщении.

В частности, информацию о сбитом вражеском самолете подтвердили и жители населенных пунктов, которые видели падение самолета.

Ранее мы сообщали, что ВСУ уничтожили российский мотострелковый полк из Брянской области.

Также мы писали, что тероборона Сумской области показала новые трофеи от оккупантов.

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